Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 114 день полномасштабной войны.
Представитель ОП уверен, что европейские страны договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, поскольку они якобы не хотят окончательного поражения россии в войне против Украины, а такое вооружение стало бы основой для успешных наступательных действий ВСУ.
"Понятно, о чем идет речь. Они не хотят окончательного поражения рф. Они хотят принудить россию к переговорам, чтобы заключить мир", — считает Арестович.
Эксперт также заявил, что речь может идти только об освобождении украинских территорий военным путем, а европейские планы по заключению мира через переговоры с рф будут безрезультатными.
"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео
Россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости: "В результате..."
"А почему шапочку из фольги не надел?": Путин оконфузился выступлением на российском экономическом форуме
Штрафы, пеня и проценты: в НБУ сделали важное предупреждение, что нужно знать украинцам
"Это страшная ошибка": британский военный объяснил, почему россия уже проиграла
"Речь пойдет об освобождении Украиной всей территории военным путем, или по крайней мере к линии границы, которая была до 24 февраля. Просто по одной простой причине: однажды наступит перелом, российские войска начнут отходить из Украины сами, как отходили из Киевской, Сумской, Черниговской областей. Понимая бесперспективность, начнут отходить", — пояснил Арестович.
Напомним, в Минобороны впервые раскрыли потери ВСУ в технике.
Как сообщала Politeka, россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.
Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.