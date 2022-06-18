Планы стран Запада по заключению мира путем переговоров между рф и Украиной не будут иметь успеха.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 114 день полномасштабной войны.

Представитель ОП уверен, что европейские страны договорились не поставлять Украине танки и штурмовые самолеты, поскольку они якобы не хотят окончательного поражения россии в войне против Украины, а такое вооружение стало бы основой для успешных наступательных действий ВСУ.

"Понятно, о чем идет речь. Они не хотят окончательного поражения рф. Они хотят принудить россию к переговорам, чтобы заключить мир", — считает Арестович.

Эксперт также заявил, что речь может идти только об освобождении украинских территорий военным путем, а европейские планы по заключению мира через переговоры с рф будут безрезультатными.

"Речь пойдет об освобождении Украиной всей территории военным путем, или по крайней мере к линии границы, которая была до 24 февраля. Просто по одной простой причине: однажды наступит перелом, российские войска начнут отходить из Украины сами, как отходили из Киевской, Сумской, Черниговской областей. Понимая бесперспективность, начнут отходить", — пояснил Арестович.

Напомним, в Минобороны впервые раскрыли потери ВСУ в технике.

Как сообщала Politeka, россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.