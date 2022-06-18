Трагедия произошла сегодня, 18 июня, около 11.00 в селе Нагуевичи Дрогобычского района.

Как выяснили правоохранителии, 65-летний житель Дрогобыча сбил 11-летнюю девочку, которая с родителями и своей семилетней сестренкой шла по обочине дороги. Ребенок скончался на месте происшествия от полученных травм.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Теперь виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

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