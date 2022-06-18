Из-за того, что украинское посольство не работает в России, получить визу россиянам для въезда в Украину невозможно.

Об этом в эфире украинского телемарафона сообщил нардеп от "Слуги народа" Олег Дунда.

Он пояснил, что это делает невозможным въезд в Украину для любых россиян.

"Россиянину, чтобы попасть со своим российским паспортом в Украину, нужно получить соответствующую визу в посольстве Украины в России, которое сейчас не работает.

паспорт россии

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То есть, фактически мы полностью закрыли наши границы для попадания любых россиян - хороших, плохих - несмотря на их мнения относительно Украины", - рассказал Дунда.

граница с россией

Напомним, Данилов рассказал о военных учениях на границе, которые устроил Лукашенко.

Как сообщала Politeka, россия вывела свои подразделения из Украины после натиска ВСУ, в Генштабе хорошие новости.

Также Politeka писала, что Алексей Арестович раскрыл, с каких направлений ждать хороших новостей через 2-3 недели.