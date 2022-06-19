Российские оккупанты в ближайшее время будут бить по Харькову, поскольку он снова стал прифронтовым городом.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 115 день полномасштабной войны.

Представитель ОП считает, что россияне точно не смогут захватить Харьков, но обстрелы приведут к новым жертвам среди мирного населения.

"Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить по Харькову будут еще некоторое время. Это доставит еще большое количество неприятностей, если неприятностями можно назвать гибель мирных жителей. Харьковчанам следует быть осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", — заявил Арестович.

Эксперт также добавил, что на границе с Украиной в Белгородской области рф есть скопление вражеский войск и техники.

"В случае введения на направление могут доставить Харькову большие неприятности - продвинуться поближе к городу и поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии. Кроме того, там есть еще штук 6 штурмовиков и 15-18 вертолетов в этом направлении, что, в принципе, может нанести нашим войскам и мирным жителям больших неприятностей", — пояснил Арестович.

Напомним, Польша собирается закрыть небо над Западной Украиной.

Как сообщала Politeka, Алексей Арестович объяснил, как западные санкции разрушают русскую экономику.

Также Politeka писала, что оккупанты снова решили ломануться в наступление и разведку боем, данные Генштаба.