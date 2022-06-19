Об этом говорится в его статье для издания The Sunday Times.

"С сожалением отмечу, что нам надо готовиться к затяжной войне, поскольку путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы значительно большей силой", — пояснил Борис Джонсон.

Политик уверяет, что Западу даже выгоднее, чтобы владимир путин и далее находился в своих иллюзиях относительно способности взять Украину грубой силой и думал, что время на стороне рф. Между тем страны Запада должны выполнить четыре пункта для того, чтобы помочь Украине дать отпор оккупантам и перехватить инициативу.

Во-первых, Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением.

борис джонсон путин

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Во-вторых, по мнению Джонсона, Запад должен помочь Украине сохранить стабильность государственных институтов, в частности в вопросах выплаты зарплат, функционировании школ и начале восстановления.

Третий шаг: в связи с блокадой рф экспортных путей Украины в Черном море нужно развивать альтернативные сухопутные маршруты для поддержания украинской экономики.

Четвертым шагом Джонсон назвал необходимость высвобождения украинского зерна и дальнейший экспорт украинского продовольствия в другие страны.

Борис Джонсон, Зеленский

Напомним, Польша собирается закрыть небо над Западной Украиной.

Как сообщала Politeka, Алексей Арестович объяснил, как западные санкции разрушают российскую экономику.

Также Politeka писала, что оккупанты снова решили ломануться в наступление и разведку боем, данные Генштаба.