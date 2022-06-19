Британский премьер-министр Борис Джонсон назвал четыре шага, которые должны выполнить западные союзники, чтобы помочь Украине выстоять против российских оккупантов.

Об этом говорится в его статье для издания The Sunday Times.

"С сожалением отмечу, что нам надо готовиться к затяжной войне, поскольку путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы значительно большей силой", — пояснил Борис Джонсон.

Политик уверяет, что Западу даже выгоднее, чтобы владимир путин и далее находился в своих иллюзиях относительно способности взять Украину грубой силой и думал, что время на стороне рф. Между тем страны Запада должны выполнить четыре пункта для того, чтобы помочь Украине дать отпор оккупантам и перехватить инициативу.

Во-первых, Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением.

Во-вторых, по мнению Джонсона, Запад должен помочь Украине сохранить стабильность государственных институтов, в частности в вопросах выплаты зарплат, функционировании школ и начале восстановления.

Третий шаг: в связи с блокадой рф экспортных путей Украины в Черном море нужно развивать альтернативные сухопутные маршруты для поддержания украинской экономики.

Четвертым шагом Джонсон назвал необходимость высвобождения украинского зерна и дальнейший экспорт украинского продовольствия в другие страны.

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