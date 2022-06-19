Об этом говорится в его статье для издания The Sunday Times.
"С сожалением отмечу, что нам надо готовиться к затяжной войне, поскольку путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стереть украинские силы значительно большей силой", — пояснил Борис Джонсон.
Политик уверяет, что Западу даже выгоднее, чтобы владимир путин и далее находился в своих иллюзиях относительно способности взять Украину грубой силой и думал, что время на стороне рф. Между тем страны Запада должны выполнить четыре пункта для того, чтобы помочь Украине дать отпор оккупантам и перехватить инициативу.
Во-первых, Запад должен обеспечить Украину всем необходимым вооружением, боеприпасами, снаряжением и обучением.
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Во-вторых, по мнению Джонсона, Запад должен помочь Украине сохранить стабильность государственных институтов, в частности в вопросах выплаты зарплат, функционировании школ и начале восстановления.
Третий шаг: в связи с блокадой рф экспортных путей Украины в Черном море нужно развивать альтернативные сухопутные маршруты для поддержания украинской экономики.
Четвертым шагом Джонсон назвал необходимость высвобождения украинского зерна и дальнейший экспорт украинского продовольствия в другие страны.
Напомним, Польша собирается закрыть небо над Западной Украиной.
Как сообщала Politeka, Алексей Арестович объяснил, как западные санкции разрушают российскую экономику.
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