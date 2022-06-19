Хотя сам Владимир Зеленский в начале полномасштабного вторжения рф отбросил предложения западных лидеров покинуть Киев, он отправил жену и детей в безопасность.

Первая леди Украины Елена Зеленская в интервью The Guardian рассказала, как ей с детьми пришлось скрываться от российской агрессии.

Елена Зеленская скрывает, где именно провела первые два месяца, но признается что регулярно переезжала, и настаивает, что все это время оставалась в Украине. При этом дети Зеленских, 17-летняя Александра и 9-летний Кирилл все время были с матерью.

«Дети были идеальными. Обычно приходится говорить им миллион раз, но в первый день они все сделали супер-быстро и послушно. Конечно, мы были в каком-то измененном состоянии. Потом, после этого, у нас был этот долгий период ожидания. Мы смотрели новости, ждали звонков. У нас все время был включен телевизор», — признается первая леди.

Зеленская проводила время, помогая Кириллу с его школьными занятиями, и пыталась составить распорядок дня, чтобы занять себя. Дочь президента продолжает учебу и надеется поступить в университет в сентябре.

«Мой сын сказал мне: «Мама, ты знаешь, я просто хочу увидеть своих друзей. Я так давно их не видел. Три месяца я играю только с собаками и телохранителями», — поделилась жена Владимира Зеленского.

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