Елена Зеленская в интервью The Guardian выразила беспокойство о состоянии здоровья своего мужа и рассказала о встречах с ним.

Первая леди неожиданно заявила, что не заметила никакой разницы в настроении Владимира Зеленского за последние месяцы.

«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», — признается супруга президента.

Зеленская не признается, где именно она сейчас скрывается вместе с детьми. Первая леди не может жить с мужем, ведь семья президента все еще может являться мишенью для россиян, но теперь семья хотя бы может видеться.

Елена Зеленская

«Когда видишь ужасные преступления, которые они совершили, думаешь, может, они действительно на что-то способны», — объясняет Елена.

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Зеленская очень сдержанно описывает их с мужем первую встречу после стольких недель.

«Мы обнялись, поздоровались и спросили друг друга, как дела. Дети были здесь, и какое-то время они цеплялись за него. Теперь мы можем видеть друг друга, и они могут физически прикасаться к своему отцу, это немного упрощает жизнь», — признается первая леди.

Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская честно рассказала, где и как пряталась вместе с детьми.

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