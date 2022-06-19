Елена Зеленская в интервью The Guardian выразила беспокойство о состоянии здоровья своего мужа и рассказала о встречах с ним.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», — признается супруга президента.
Зеленская не признается, где именно она сейчас скрывается вместе с детьми. Первая леди не может жить с мужем, ведь семья президента все еще может являться мишенью для россиян, но теперь семья хотя бы может видеться.
«Когда видишь ужасные преступления, которые они совершили, думаешь, может, они действительно на что-то способны», — объясняет Елена.
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Зеленская очень сдержанно описывает их с мужем первую встречу после стольких недель.
«Мы обнялись, поздоровались и спросили друг друга, как дела. Дети были здесь, и какое-то время они цеплялись за него. Теперь мы можем видеть друг друга, и они могут физически прикасаться к своему отцу, это немного упрощает жизнь», — признается первая леди.
Напомним, Елена Зеленская честно рассказала, где и как пряталась вместе с детьми.
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