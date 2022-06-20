Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник нанес авиационный удар и совершил артиллерийский обстрел в районах Тимофеевки и Морозова Долина.

Кроме того враг интенсивно применяет авиацию на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Так, на Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационные удары парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной Долины. Боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении враг вел обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары неподалеку Майского, Доломитного, Зайцево и Нью-Йорка.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты пытаются не допустить перегруппировки подразделений наших войск.

На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивается на недопущении продвижения сил обороны к Государственной границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности Харькова.

Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Напомним, президент Зеленский анонсировал решающую неделю для Украины.

Также сообщалось, что генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину.