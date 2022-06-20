Более 909 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 20 июня официальное число детей-жертв - 323. Количество раненых возросло до 586.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 173, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Так, сообщается, что 19 июня в результате обстрела оккупантами г.Железное Донецкой области получила ранение 8-летняя девочка. Также 19 июня в Изюмском районе Харьковской области в водоем, где купались двое детей 13 и 14 лет, попал снаряд, который сдетонировал. Дети получили осколочные ранения.

В свою очередь начальник ГУ НП в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил, что в селе Ивановка в результате взрыва снаряда ранения получили трое детей.

Кроме того он сообщил, что в связи с увеличением интенсивности обстрелов города днем в Харьковском метрополитене для граждан выделяются специальные сектора, где можно переждать опасность. Учреждение работает ночью как бомбоубежище.

«Полиция просит граждан обязательно реагировать на сообщения о тревоге и по возможности стремиться к укрытиям. Кроме того, необходимо неукоснительно соблюдать светомаскировочные меры и не включать свет ночью во время действия режима комендантского часа», - подчеркнул Тимошко.

Напомним, оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.

Также, напомним, Politeka.net писала, что вражеский обстрел оборвал жизнь отца и сына из Кривого Рога.

Кроме того Politeka.net писала, что оккупанты уничтожают дома украинцев с неба.