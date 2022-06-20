Кроме того, Редкач заявил, что спорт для него вне политики.

«Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудится», - написал Редкач на своей странице в Twitter.

Пост ожидаемо вызвал крайне негативную реакцию у пользователей Соцсети. Так, Редкачу напомнили, что налоги, которые в том числе платят и спортсмены, идут на то, чтобы делать снаряды и посоветовали съездить в Бучу.

«Осёл какой-то, более ста дней полномастштабной войны против рф, рассказывает что спорт вне политики... А налоги которые они платят в казну, за которые делают снаряды уничтожающие людей, тоже вне политики?», «Поедь в Бучу и посмотри, где «спорт вне политики», «Стыдно за публичное выражение такой инфантильной позиции. Я рекомендую в свободное от тренировок время также и заняться разумом. Возможно, что-то из этого получится толковое», «Редкач, ты отбитый полудурок! Украинцы гибнут! А у тебя спорт вне политики», «Удивляют люди, у которых нет родины и чести… они же вне политики, чистый спорт! Более лицемерных трудно поискать… хуже только российские спортсмены которые фотографируются со свастикой, а потом в истаграммах ее замазывают», - пишут в комментариях к публикации Редкача разгневанные пользователи.

Отметим, что Редкач далеко не в первый раз уже оказываетсяв эпицентре скандала. Так, в сентябре прошлого года Редкач заявил, что не любит нищих в душе украинцев.

"Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе", - написал Редкач на своей странице в Instagram.

Ранее Редкач, хвастаясь своим новым мексиканским паспортом заявил, что Украины и Крыма больше нет. Впрочем вскоре он поспешил оправдаться за свои слова: «Ляпнул глупость, не подумав, что тут еще скажешь. Когда это писал, то даже не догадывался, что это вызовет такой резонанс. Я люблю свою страну! Как ее можно не любить, если там живут мои родители. В душе я украинец. А все, что касается этих фото и комментариев – все разговоры ни о чем. Это просто была неудачная шутка».

Напомним, 36-летний Иван Редкач родом из Шостки Сумской области. Сейчас живет и тренируется в США.

Как сообщалось, ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино Луганской области.

Кроме того Politeka.net писала, что вражеский снаряд взорвался прямо в водоеме, в котором купались дети.

Также Politeka.net сообщала, что оккупанты нанесли новый удар по Днепропетровщине, где вторые сутки тушат нефтебазу.