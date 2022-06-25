Вывод вооруженных сил Украины из Северодонецка был вынужденной мерой, чтобы сохранить жизнь защитников, закрепиться в более безопасных районах и подготовиться к эффективному контрнаступлению. Об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

По его словам, ситуация, которая сложилась в Северодонецке похожа на ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами: "Удерживать его, при том что оно уничтожено больше, чем на 90%, на самом деле нет большого смысла".

Операция по отходу длилась несколько дней, а отход на укрепленные позиции поможет ВСУ в будущем. "Если мы отойдем на более укрепленные позиции в том же самом Лисичанске, который имеет и более стратегическое значение с военной точки зрения, то в дальнейшем мы сможем развить и более эффективное контрнаступление, потому что россияне, которые будут удерживать Северодонецк, будут находиться в той самой ситуации, в которой находились мы", - пояснил Старский.

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