Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал о возможном вторжении Беларуси в Украину. По словам спикера, он не сомневается в профессионализме белоруской армии, однако у них есть два недостатка – отсутствие мотивации и боевого опыта.

По словам Арестовича, белорусов будут убивать с большей злобой чем россиян. Потому что на счет российской армии не было никаких сомнений, а вот белорусы – братья. Также Арестович предупредил белорусскую армию, что им лучше в войну с Украиной не ввязываться, так как столкнутся с бешенством украинских солдат и офицеров.

"Украинские вооруженные силы "сделают" их в течение трех суток. Всех, кто там попытается наступать. И они это понимают. Я же говорю, при всем уважении, у меня ни малейших сомнений нет в мужестве и профессионализме белорусских военных, но боевой опыт – это не то, что можно вот так за день получить. А он играет определяющую роль. Если на нас пойдут белорусы, что будет с украинскими солдатами и офицерами? Они будут в бешенстве и отработка будет соответствующая, никто никого не будет жалеть", - заявил Арестович.

Он также добавил, что украинские войска разнесут белорусские так, что там даже боевой опыт никто не успеет получить. И российские военные в этом сами убедились. Кроме того, Арестович предупредил, что, если дойдет до попыток вторжения, ВСУ будет убивать всех – от армии до селян.

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