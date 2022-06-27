На Волыни Volkswagen насмерть сбил 11-летнюю девочку. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает прессслужба ГУНП в Волынской области.

В минувшую субботу около 23:00 часов на улице Шевченко в пгт Шацк 36-летний водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan» совершил наезд на 11-летнюю девушку. Ребенок от полученных травм погиб.

На место происшествия выезжали следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Волынской области и все необходимые службы.

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По результатам медицинского освидетельствования установлено, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Следователи объявили ему о подозрении в совершенном преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

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