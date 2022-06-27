На Ровенщине суд рассматривал дело девятиклассника, который матерился на празднике «Последнего звонка».

Как передает Zaxid.net, инцидент произошел 7 июня на онлайн-праздновании «последнего звонка» местной школы, в котором приняли участие около 100 человек. 15-летний девятиклассник высказался нецензурно, «что негативно отразилось на эмоциональном состоянии участников мероприятия».

В судебном заседании мать парня объяснила, что в тот день была на работе.

"После слов: "Слава нации!", он сказал: "п*зд*ц российской федерации". Он не должен был так говорить, но сейчас все так говорят, потому что война. На сына написали заявление, потому что в школе недолюбливают, поскольку он активен, когда делают замечание огрызается. Всегда просила его, чтобы смолчал», – так объяснила ситуацию мать парня.

Как пояснила женщина, в интернете она прочитала, что нельзя запрещать подростку ругаться, поскольку он будет еще чаще это делать. Впрочем, после обсуждения в суде она признала, что нужно больше внимания уделять воспитанию сына. Допрошенный в суде парень также пообещал, что больше не будет употреблять нецензурные слова в общественных местах.

Судья Александра Жуковская, приняв во внимание ряд смягчающих обстоятельств, решила освободить мать парня от админответственности и ограничиться устным замечанием.

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