Ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область) пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям.

Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий.

"Есть погибшие и пострадавшие. рашисты горите в аду!

Вместе со всеми соответствующими службами нахожусь на месте трагедии", - сообщил Малецкий в Фейсбук.

На месте происшествия много скорых и спасателей.

Прокомментировал трагедию президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты ударили ракетами по торговому центру, где было свыше тысячи гражданских. ТРЦ пылает, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже представить.

Никакой угрозы для российской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь стремление людей жить нормальной жизнью, что так слит оккупантов.

Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно"