Кафе «Львовские круассаны», в котором побывала голливудская актриса, Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, власти города планируют демонтировать.
Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый в токшоу "Культурная оборона".
По его словам, малая архитектурная форма (МАФ), в котором расположено кафе, была возведена незаконно.
«Вы понимаете, этот МАФ является незаконным и мы будем его демонтировать», – подчеркнул Садовый.
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Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветилась, стоя в очереди во львовском кафе.
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Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Киркорова и Королеву.