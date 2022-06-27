Кафе «Львовские круассаны», в котором побывала голливудская актриса, Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли, власти города планируют демонтировать.

Об этом заявил городской голова Львова Андрей Садовый в токшоу "Культурная оборона".

По его словам, малая архитектурная форма (МАФ), в котором расположено кафе, была возведена незаконно.

Садовой

«Вы понимаете, этот МАФ является незаконным и мы будем его демонтировать», – подчеркнул Садовый.

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Анджелина Джоли

Как сообщала Politeka, Анджелина Джоли засветилась, стоя в очереди во львовском кафе.

Напомним, Кондратюк также рассказал, удалось ли его родным спастись.

Также сообщалось, что в Украине нашли управу на Киркорова и Королеву.