Об этом заявил известный общественный деятель и боец ВСУ Евгений Карась, объясняя мотивы оккупанты для масштабных ракетных ударов по жилым домам украинцев и местам скопления мирных людей.

Так, только за выходные россияне выпустили по Украине от 60 до 80 ракет на сумму около 200 млн. долларов. Такие данные опубликовал Forbes. Напомним, одна из ракет попала в многоэтажку в Киеве.

А уже в понедельник рашисты нанесли страшный удар по ТРЦ в Кременчуге, из "Ураганов" обстреляли толпу людей в Лисичанске пришедших за водой, и нанесли новый удар по Харькову.

"Первое. Нет возможности бомбить военные штабы, склады и части. Точности, координат и возможности обойти ПВО не хватает. Точных крылатых ракет все меньше. Все что мы слышим - как бомбят старыми ракетами, а потому практически неприцельно. Вред и смерть это несет мирному населению. Даже в мосты им раз в десять удается попасть. Второе. Отчаяние. Мстят за то, что по штабам и складам армии РФ бьет наша артиллерия, а теперь еще и HIMARS и М270 (это Химарс, с двойным количеством ракет, на гусеничном шасси). Мстят мирным городам нашим ... " - объяснил Карась мотивы россиян.

Кроме того, отметил боец ВСУ, Украина одержала победу на внешне-политическом фронте, коалиция вокруг нас замкнулась.

«В некоторых вопросах мы даже не просили, а союзники сделали. Троллинг понтов Путина на собрании G7 - это уже не просто «политическое участие в войне», а эмоциональная, публичная пощечина Путину. Третье - думаю главная причина. Вокруг Кремля сжимается удушливое кольцо. То как унижают москалей и "путь на Калининград" в странах Балтии - это новый виток и высоты провокаций против ослабленной Москвы", - предположил Евгений Карась.

Добавим, что тем временем стало известно что во временно оккупированном Перевальске на Луганщине уничтожен склад с российскими боеприпасами.

Местные жители сообщают, что на месте взрыва много машин «скорых». В так называемом «ЛНР» удар подтвердили и заявили, что украинские войска якобы нанесли удар по военной базе Перевальска из РСЗО «HIMARS».

Напомним, 28 июня оккупанты ударили по Николаевщине, одной из жертв атаки стал шестилетний ребенок.