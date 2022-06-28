В своем Telegram-канале Юрий Романенко опубликовал советы для всех, кто впервые заезжает на восточный фронт.

Стоит осознавать, что у противника значительный перевес в артиллерии и в небе; в армии оккупантов уже не тупые срочники, а реально обученные убийцы, которые знают свое дело; наши позиции и передвижения сдают местные, а корректируют огонь дроны; военная техника - цель №1.

Дается 13 основных рекомендаций для выживания на фронте:

1️⃣ Ройте глубоко, и ни в коем случае широко. Кстати, мало кто это делает, но это уже спасало не один раз: ройте дополнительную «ложбинку» сбоку, по низу окопа. когда арта пристреливается, поймете для чего.

2️⃣ ройте в местах с дополнительной защитой (дерево) или препятствиями для арты противника (холм, ж/д колея).

3️⃣ Ройте несколько боевых позиций, соедините их окопом (если позволят).

4️⃣ Не скапливайтесь в одном укрытии, максимум 2-3 человека.

5️⃣ Для отдыха и укрытия ройте «могилу». Так могилу на одного со ступеньками (1 на 2-х, один на посту второй там).

6️⃣ точка эвакуации максимально скрыта, проделайте тропу и ямку для оказания помощи. Там работает медик, а вас там и близко не должно быть.

7️⃣ Не свозите много ни бк, ни обеспечения, оно вас выдает. Убирайте мусор, даже закапывайте бычки. Кстати: бросайте курить и пьянствовать на войне! Уже доказано практикой, что больший процент 200-х и 300-х именно таких. Не буду сейчас объяснять как это происходит (тут можно уже целую диссертацию писать).

8️⃣ приготовьте проходной джип, снимите все, весь свет с него. Водителю ночник. И пусть сидит где-то в 5 км от вас. Это спасет большинство 300! Кстати, тщательно маскируйте машины (не просто маскируйте, а ройте для них углубления как и для танков, Бтров)!!! Почему большинство это игнорируют?! Дичь какая-то творится, потому что броню маскируют, а к автомобилям какое-то пренебрежение, поэтому и потери пикапов невероятные. Волонтеры не успевают их завозить.

9️⃣ Обеспечения и БК довозится, когда едут за 300, или при необходимости. Резерв на 2 дня всегда у джипа.

1️⃣0️⃣ Бмп, бтр также где-то в тылу, обязательно скрытые и закопаны. Выезжают исключительно в бой, а не возят людей!!! Кразы, мазы и камазы можете сами расстрелять, будет меньше жертв. А лучше отдать артиллеристам.

1️⃣1️⃣ Связь, закрытая шифрованная связь и взаимодействие с танками и артиллеристами. Пехота обнаруживает, разведка дронами корректирует, арта работает. Артиллеристы также люди и цель #1. Они не будут постоянно дежурить и у них также лимит б/к.

1️⃣2️⃣ Не держите на позициях пехоты ПТРК и ПЗРК. Выставьте их сбоку, сзади, но не на позиции. Вас просто сравняют с землей, если они хоть раз сработают.

1️⃣3️⃣ самое важное!!! Время для перемещения личного состава и обеспечения это - сумерки. (Утро и вечер) Безопасные часы поймете сами. И также на джипах с мотором не более 2,5 л (тишина решает).

Книжка книжкой, а война диктует свои правила. Приспосабливайся к реалиям.

На этой войне лучше всего это скорость и мобильность. Я надеюсь уже все поняли что именно сейчас, пока вы ни на нуле, нужно всегда тренироваться физически?! Это ритирический вопрос и когда придется очень быстро бежать, прыгать, перескакивать, залезать - вы вспомните меня. Тренируйтесь не только военному делу.

И помните, они не знают количества человек, пока вы им не разоблачите себя.

А к тому времени уничтожите кучу орков, которые будут вас прощупывать. Лучше стрелять, уже когда увидите противника, а не слышите его пули. Так они проверяют ваши нервы. А когда подойдут старайтесь уничтожить всех, чтобы не смогли откорректировать арту, потому что в слепую арта у них кривая и разве что-то шальное залетит.

©️Alex Saint/Denis Minin

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