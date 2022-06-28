Был момент, когда сам кремлевский диктатор понял, что он и рф обречены.

Уже многие страны понимают, что россияне проигрывает в войне, которую они развязали против Украины. Правда был момент, когда сам кремлевский диктатор понял, что он и рф обречены. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".

По его словам, ключевой датой в российско-украинской войне стало поражение россиян под Киевом. После этого путин и его генералы поняли, что не сумеют одолеть Украину на поле боя. Поэтому они сделали ставку на так называемую "партию мира" с ее желанием "сохранить лицо путину" и попытками уговорить Украину пойти на территориальные уступки.

Однако и этот план провалился. Россия столкнулась с мощным отторжением этого. Речь идет как об украинском обществе, так и о власти.

А после приезда в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги позиция Украины только укрепилась - "никакого мира на условиях рф не будет". Для путина это был огромный удар, ведь он уже был готов праздновать на питерском форуме.

"Путин ясно понял, он обречен, когда ни один из его трех путей "победы", на которые надеялся, не сработали. Речь идет о блицкриге, ядерном шантаже и агентуре трех стран, которые должны были заставить Украину пойти на унизительное соглашение, которое уничтожит ее государственность", - пояснил Андрей Пионтковский.

Публицист добавил, что именно поэтому поражение россии – это уже необратимый процесс. Это поняли даже в Москве.

Напомним, британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.

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