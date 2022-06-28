Уже многие страны понимают, что россияне проигрывает в войне, которую они развязали против Украины. Правда был момент, когда сам кремлевский диктатор понял, что он и рф обречены. Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью "24 каналу".
По его словам, ключевой датой в российско-украинской войне стало поражение россиян под Киевом. После этого путин и его генералы поняли, что не сумеют одолеть Украину на поле боя. Поэтому они сделали ставку на так называемую "партию мира" с ее желанием "сохранить лицо путину" и попытками уговорить Украину пойти на территориальные уступки.
Однако и этот план провалился. Россия столкнулась с мощным отторжением этого. Речь идет как об украинском обществе, так и о власти.
А после приезда в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги позиция Украины только укрепилась - "никакого мира на условиях рф не будет". Для путина это был огромный удар, ведь он уже был готов праздновать на питерском форуме.
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"Путин ясно понял, он обречен, когда ни один из его трех путей "победы", на которые надеялся, не сработали. Речь идет о блицкриге, ядерном шантаже и агентуре трех стран, которые должны были заставить Украину пойти на унизительное соглашение, которое уничтожит ее государственность", - пояснил Андрей Пионтковский.
Публицист добавил, что именно поэтому поражение россии – это уже необратимый процесс. Это поняли даже в Москве.
Напомним, британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.
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