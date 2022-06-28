Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».

«По трассе М10 по объездной Гомеля двигается колонна ЗРК С-400 «Триумф» с заряжающими машинами. Известно, что в колонне около 4-х заряжающих машин и одна единица ЗРК «С-400». До этого, в районе 7:30, они двигались со стороны Речицы на Гомель. Колонна может свернуть на военный аэродром в Зябровке», - говорится в сообщени.

С-400 «Триумф» – это российская зенитно-ракетная система (ЗРК) большого и среднего радиуса действия. Система, как заявляют, может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а также баллистические цели – до 60 км.

В частности, ЗРК С-400 россия использовала в Сирии.

В январе 2018-го стало известно, что в оккупированном Крыму в районе мыса Фиолент в Севастополе россияне развернули второй дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Первый развернули еще в начале 2017-го. Ожидалось прибытие третьего.

Тем временем генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что есть большая угроза нападения на Украину с территории Беларуси.

"Россияне сейчас усиленно "обрабатывают" политическое руководство этой страны. Плюс они достаточно жестко контролируют настроения в белорусской армии. Они там сейчас имеют практически в каждом подразделении своих офицеров-кураторов, которые четко отслеживают настроения. Также они проводят дополнительную пропаганду, чтобы оправдать свои намерения по вторжению на наши земли", - заявил он.

Но в то же время, заверил Кривонос, достаточно большое количество вооруженных сил Беларуси не желают участвовать в этой агрессии.

Кривонос предполагает, что если будет приказ о вторжении, многие беларусские военные готовы сразу сдаваться в плен.

Добавим, ранее в Беларуси заметили эшелон с танками.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Беларуси с призывом не дать себя затянуть в войну.

Напомним, Politeka.net также писала, что военное положение в Украине могут продлить после 23 августа.