О том, что Беларусь готовится к войне против Украины для открытия второго фронта, говорят уже давно. Более того, соседняя с Украиной республика предоставила свою территорию для российской армии и нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Однако, у Лукашенко заверили, что никаких угроз нет, а все это "информационная война". Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович в эфире телеканала "СТВ" попытался убедить мир в "отсутствии" угроз и жалуются на так называемую "информационную войну".

Так, Вольфович попытался опровергнуть информацию о том, что с территории Беларуси может начаться еще одно вторжение в Украину. По словам Вольфовича, украинская сторона якобы "ставит заслон" против Лукашенко.

"Нарастает сегодня политическое давление, мы уже привыкли к этому, экономические санкции, развязана по большому счету информационная война против нашей страны и постоянная демонстрация военного присутствия вдоль границ Республики Беларусь... Сегодня наши украинские соседи также пытаются поставить заслон какой-то против Беларуси, к сожалению. Хотя от Беларуси никаких угроз никому не исходит", – заявил Вольфович.

Отметим, ранее стало известно, что Беларусь разворачивает на границе с Украиной дополнительные подразделения и ведет разведку. В начале июня лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что белорусская армия получала приказ о нападении на Украине, но высшее военное командование его затормозило. По состоянию на 5 июня Беларусь активно обустраивала позиции на границе с Украиной и проводила разведку.

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