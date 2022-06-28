Российские оккупанты, которые запускали ракеты по ТРЦ в Кременчуге со стратегических бомбардировщиков стали известны. Военными преступниками оказались летчики 52 гвардейского авиаполка, которые относятся к в/ч 33310 (Калужская обл., н.п. Шайковка). Об этом сообщает проект информирования и расследований InformNapalm.

На вооружении этого тяжелого бомбардировочного авиаполка стоят именно те Ту-22М3, которые атаковали ракетами Х-22 торговый центр в Кременчуге.

Командует 52-м авиаполком в настоящее время осуществляет полковник Олег Тимошин, который и несет непосредственную ответственность за военные преступления, включая обстрел Кременчуга и жертвы среди мирных жителей. Командиром авиационного отряда в / ч 33310 является майор Алексей Иваненко.

Украинцы в комментариях эмоционально отреагировали на информацию расследователей и оставили комментарии: "Будь прокляты Вы и Ваши дети", "А морды какие неприятные", "Рожи моральных уродов, и таких 90% рашки", "Рожи интеллектом не обезображенные", "Надеюсь их найдут в подьезде с простреленной головой".

Напомним, увеличилось число жертв ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге.

Как соощала Politeka, оккупанты обстреляли людей, которые набирали воду - много жертв.

Также Politeka писала, что британская разведка разоблачила неудачу россии на фоне массовых ракетных ударов.