Война в Украине против страны-агрессора россии зашла в критическую фазу. Сейчас помощь очень нужна украинским защитникам и после этого они смогут пойти в контрнаступление. Об этом рассказал немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.
В частности, он проанализировал снимки из Донецка и Луганска и понял, что война зашла в критическую фазу. По его мнению, украинским защитникам нужно срочно передать БТР и боевые танки.
Ведь несмотря на ожесточенное сопротивление и несмотря на тактическую ловкость, украинские вооруженные силы были вынуждены оставить Северодонецк.
И эта ситуация совершенно ясно показывает, что у защитников Украины недостаточно материала, чтобы провести успешную контратаку, они также не могут противостоять россиянам на истощение в долгосрочной перспективе.
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"По крайней мере, до сих пор мы не поставляем ни БТР, ни основных боевых танков. Мы должны изменить это. Если Украина хочет добиться успеха в будущем, то нам нужно сейчас очень быстро доставить бронетранспортеры и основные боевые танки, чтобы они могли передвигаться и совершать контратаки. Медлить нельзя", – подчеркнул Катер, обращаясь к правительству Германии.
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