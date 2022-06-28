Война в Украине против страны-агрессора россии зашла в критическую фазу. Сейчас помощь очень нужна украинским защитникам и после этого они смогут пойти в контрнаступление. Об этом рассказал немецкий генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

украинские военные, бойцы ВСУ

В частности, он проанализировал снимки из Донецка и Луганска и понял, что война зашла в критическую фазу. По его мнению, украинским защитникам нужно срочно передать БТР и боевые танки.

Ведь несмотря на ожесточенное сопротивление и несмотря на тактическую ловкость, украинские вооруженные силы были вынуждены оставить Северодонецк.

И эта ситуация совершенно ясно показывает, что у защитников Украины недостаточно материала, чтобы провести успешную контратаку, они также не могут противостоять россиянам на истощение в долгосрочной перспективе.

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украинские военные, бойцы ВСУ

"По крайней мере, до сих пор мы не поставляем ни БТР, ни основных боевых танков. Мы должны изменить это. Если Украина хочет добиться успеха в будущем, то нам нужно сейчас очень быстро доставить бронетранспортеры и основные боевые танки, чтобы они могли передвигаться и совершать контратаки. Медлить нельзя", – подчеркнул Катер, обращаясь к правительству Германии.

Напомним, что путин обречен на поражение, не сработал ни один из его трех путей "победы".

Как сообщала Politeka, путин проводит чистки в армии рф, в МВД объяснили "логику" перестановок.

Также Politeka писала, что Волкер назвал территории, которые удасться отбить у оккупантов.