В том районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и Начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом сэром Тони Радакином. Об этом сообщили на официальной странице Главнокомандующего ВСУ.

Залужный проинформировал своих американского и британского коллег об оперативной обстановке.

"Сегодня район активных боевых действий начинается на севере Харьковской области и заканчивается на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Васильевка. Наиболее интенсивные боевые действия ведутся на севере Луганской и Харьковской областей", — сообщил генерал.

Сообщается, что в том районе только за минувшие сутки противник совершил 270 артиллерийских налетов, применив 45 тысяч боеприпасов, а также нанес 2 ракетных и 32 авиационных удары.

"Ситуация очень сложная, но контролируемая", — резюмировал Залужный.



Командующий также отчитался, сколько ракетных ударов по территории нашего государства нанесли оккупанты за последние дни. Так, 4 дня назад враг из разных платформ базирования выпустил 53 крылатые ракеты, 3 дня назад - 26 ракет, 2 дня назад - почти 40, за минувшие сутки - 12. Наиболее разрушительной атакой стал прицельный ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге.

Напомним, число жертв удара по ТРЦ в Кременчуге неумолимо растет: пропавших без вести десятки.

Как сообщала Politeka, боец ВСУ объяснил главные мотивы ракетных ударов россиян по мирным жителям Украины.

Также Politeka писала, что Курт Волкер назвал территории, которые ВСУ удастся отбить у оккупантов.