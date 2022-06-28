Российские ракеты летят на Украину, разрушая инфраструктуру страны и забирая жизни людей. Чтобы защититься от них Украине нужно лишь одно. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "24 Канала".

По его словам, Украина нуждается в новейших системах противовоздушной обороны для защиты мирных городов от ракетных обстрелов. В частности, речь идет о западных установках NASAMS, IRIS и Patriot.

Иностранные партнеры знают, какая техника нужна ВСУ для эффективной борьбы с оккупантами. США уже обещают предоставить Украине одну из мощнейших систем ПВО - NASAMS. Эта установка защищает Вашингтон и некоторые регионы Америки.

"Это очень эффективный мобильный комплекс, который может работать самостоятельно, со скрытых позиций и мобильно сворачиваться. Именно такие условия боевых действий у нас сегодня есть. Мы должны учитывать эти условия и именно то, что нам сейчас нужно", – объяснил спикер Воздушных сил ВСУ.

Юрий Игнат отметил, что вершиной нашей ПВО был бы комплекс Patriot он мог бы отогнать самолеты, которые приближались к украинской границе и запускали ракеты - это было бы сдерживающей силой. Пока его получить нет возможности, однако это дальнейшая перспектива.

Также он напомнил, что Германия обязалась передать Киеву системы противовоздушной обороны IRIS, который тоже может отогнать самолеты.

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