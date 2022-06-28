Есть в стране-агрессоре такие ракеты, которые очень сложно сбить.

Украинская противовоздушная оборона каждый день сбивает российские ракеты, которые пускает рф по Украине. Но есть в стране-агрессоре такие ракеты, которые очень сложно сбить. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "24 канала".

По его словам, ПВО срабатывает не в 100% случаев. Ведь есть в рф сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - их сбивать очень тяжело.

"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

А есть например, крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", которые развивают скорость до 800 километров в час.

"Мы видим запуск, знаем ее примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Юрий Игнат.

Напомним, что в ВСУ сообщили, что может защитить Украину от российских ракет.

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