Украинская противовоздушная оборона каждый день сбивает российские ракеты, которые пускает рф по Украине. Но есть в стране-агрессоре такие ракеты, которые очень сложно сбить. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью для "24 канала".
По его словам, ПВО срабатывает не в 100% случаев. Ведь есть в рф сверхзвуковые ракеты, как "Оникс", Х-22, "Кинжал" - их сбивать очень тяжело.
"Во-первых, здесь дело времени – от запуска до попадания проходят считанные минуты. Во-вторых – их скорость более 3 тысяч километров в час", - пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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А есть например, крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", которые развивают скорость до 800 километров в час.
"Мы видим запуск, знаем ее примерный маршрут, высчитываем алгоритм. Хотя она может изменять его по маршруту. Все зависит от рельефа местности, также она может лететь в руслах рек. Так эту ракету сбить легче из-за того, что есть время на подготовку", – отметил Юрий Игнат.
Напомним, что в ВСУ сообщили, что может защитить Украину от российских ракет.
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