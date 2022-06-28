Жена президента интервью немецкому изданию WELT заявила, что русскоязычным защитникам нашего государства никто не имеет права диктовать, на каком языке выражать любовь к родине.

"Сейчас много людей переходят на украинский, даже если раньше не говорили на украинском – просто потому, что пережили российскую агрессию и не хотят иметь ничего общего с агрессорами. Несмотря на циничное утверждение россии, что она хочет «защитить русский язык», она лишь сделала его менее популярным в Украине", — рассказала Елена Зеленская.

При этом супруга президента добавила, что на передовой за Украину воюют юноши и девушки, которые всегда говорили и говорят по-русски.

"И никто не имеет права диктовать им, на каком языке они выражают свою любовь к родному краю. Так было и так будет. Я думаю, что когда преступник хочет напасть, ему в конечном итоге все равно, на каком языке говорит жертва", — объяснила свою позицию первая леди.

Зеленская на примере Мариуполя подчеркнула, что в агрессии рф никоим образом не виноваты русскоязычные украинцы, виноват всегда тольк нападающий.

Напомним, число жертв удара по ТРЦ в Кременчуге неумолимо растет: пропавших без вести десятки.

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