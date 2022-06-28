Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил путинскому шуту медведеву на заявление по Крыму. Ранее медведев в соцсетях написал, что "попытка посягнуть на временно оккупированный Крым будет рассматриваться кремлем, как объявление Третьей мировой войны".

На это Данилов коротко и четко ответил, что никаких попыток не будет, возвращение Крыма будет произведено без попыток сразу.

"Крым ваш" может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет произведено без попыток сразу", - написал Секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее мы писали, что путин обречен на поражение, не сработал ни один из его трех путей "победы". Об этом рассказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. По его словам, был момент, когда сам путин понял, что он и рф обречены. Ключевой датой войне стало поражение россиян под Киевом. После этого путин и его генералы поняли, что не сумеют одолеть Украину на поле боя. Поэтому они сделали ставку на так называемую "партию мира" с ее желанием "сохранить лицо путину" и попытками уговорить Украину пойти на территориальные уступки. Однако и этот план провалился. Россия столкнулась с мощным отторжением этого.

Напомним, В Беларуси после эшелонов с танками заметили ЗРК С-400: использовались в Сирии.

Как сообщала Politeka, Путин обречен на поражение, не сработал ни один из его трех путей "победы": Пионтковский раскрыл детали.

Также Politeka писала, что Боец ВСУ раскрыл главные мотивы ракетных ударов рф по Кременчугу и Киеву: "Мстят за то, что..."