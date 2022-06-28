В селе Ковалевка Белоцерковского района водитель легковушки во время поворота сбил двух 16-летних велосипедистов и столкнулся с припаркованным на обочине внедорожником Ford.
Об этом сообщает полиция Белоцерковщины.
Отмечается, что полицейские группы реагирования патрульной полиции обнаружили у 47-летнего водителя в организме 1.50 промилле алкоголя.
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