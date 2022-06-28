В селе Ковалевка Белоцерковского района водитель легковушки во время поворота сбил двух 16-летних велосипедистов и столкнулся с припаркованным на обочине внедорожником Ford.

Об этом сообщает полиция Белоцерковщины.

Отмечается, что полицейские группы реагирования патрульной полиции обнаружили у 47-летнего водителя в организме 1.50 промилле алкоголя.

Медики оказали помощь детям. У девочки закрытая травма грудной клетки, а у парня диагностировали ушиб ноги.

Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП и призывают водителей не садиться за руль навеселе и соблюдать правила дорожного движения.

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