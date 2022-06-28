Жены оккупантов заявили, что у многих из их мужей простуда и другие заболевания.

В российской республике Бурятия жены военных обратились к местным властям с требованием вернуть домой их мужей, которые воюют в Украине. Соответствующее видеообращение разлетелось по сети.

Известно, что их мужья еще в январе отправились якобы на учения и сейчас находятся в Украине в составе 5-й танковой тацинской бригады. Они адресовали обращение к главе республики Алексею Цыденову, заявив, что военных из Бурятии убивают с его "молчаливого согласия".

"Войсковая часть 46108 задействована на передовых позициях практически в течение пяти месяцев. Военнослужащие истощены морально и физически, у всех контузия легкой или средней степени тяжести... Все боятся, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужей на родину", – рассказали они.

Жены оккупантов также заявили, что у многих из их мужей простуда и другие заболевания, потому им требуется медицинское обследование. Кроме того, многим из них "не предоставлялся отпуск более года".

Украинцы в комментариях уверены, что оккупантов из Бурятии уже точно нет в живих и их женам лучше не ждать возвращения горе-вояк: "Рожайте новых, тех уже нет", "Пакеты приготовьте", "Они уже как удобрение служат", "Нужно было возле себя своих щенков держать", "Эти чурбаны уже заплатили своими жизнями за то что влезли в нашу страну".

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