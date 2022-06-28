Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем телеграмм-канале поделился своими мыслями относительно того, сколько миллионов тратит российский бюджет на ракетные атаки по Украине. Как оказалось, запуск ракет по разным объектам в Украине обходится российским налогоплательщикам очень много.

По словам Арестовича, средняя стоимость крылатой ракеты около трех миллионов долларов. Это средство стратегического значения для достижения стратегических целей. Суточный залп из 50 ракет – 150 миллионов долларов. При этом советник подчеркнул, что за последнее время во время массированных атак оккупанты ничего толком не добились.

Одесса, ракетный удар, война, оккупанты

"Тратя стратегические запасы на тактические цели, вылетит в трубу даже печатный станок, не то страна под санкциями. Парни вообще полководцы, куда там Македонскому. Предупреждал их Высоцкий: "На больших аренах миллион меняют по рублю". Страна господ, страна понтов, и вы, мундиры голубые. Если у Запада есть чувство юмора, новую волну ножек Буша в рф будут распределять украинцы", - написал Арестович в своем телеграмм-канале.

Алексей Арестович

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