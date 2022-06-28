Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в своем телеграмм-канале поделился своими мыслями относительно того, сколько миллионов тратит российский бюджет на ракетные атаки по Украине. Как оказалось, запуск ракет по разным объектам в Украине обходится российским налогоплательщикам очень много.

По словам Арестовича, средняя стоимость крылатой ракеты около трех миллионов долларов. Это средство стратегического значения для достижения стратегических целей. Суточный залп из 50 ракет – 150 миллионов долларов. При этом советник подчеркнул, что за последнее время во время массированных атак оккупанты ничего толком не добились.

"Тратя стратегические запасы на тактические цели, вылетит в трубу даже печатный станок, не то страна под санкциями. Парни вообще полководцы, куда там Македонскому. Предупреждал их Высоцкий: "На больших аренах миллион меняют по рублю". Страна господ, страна понтов, и вы, мундиры голубые. Если у Запада есть чувство юмора, новую волну ножек Буша в рф будут распределять украинцы", - написал Арестович в своем телеграмм-канале.

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