Он погиб в одной из самых горячих точек нынешней Украины.

В бою против российских оккупантов погиб украинский тренер по теннису Кирилл Васильчишин. В мирной жизни он готовил юных спортсменов, а после 24 февраля взял в руки оружие и отправился защищать Украину от захватчиков.

О гибели Васильчишина рассказал в Twitter его ученик - один из самых известных украинских теннисистов Александр Долгополов.

Долгополов рассказал, что тренер погиб в одной из самых горячих точек нынешней Украины – в районе Бахмута в Донецкой области, который в последние недели пытаются штурмовать российские оккупанты.

"Сегодня я узнал, что тренер по теннису, который помогал тренировать меня и нашу с отцом группу в детстве, погиб, защищая Украину. Это произошло в районе Бахмута, где я был всего три дня назад. Это безумие. F*ck russia. R.I.P, мой друг", – написал спортсмен.

В комментариях под публикацией оставили множество слов поддержки и сочуствия в связи с гибелью выдающегося украинца: "Он был отважным и настоящим героем. Слава героям", "Я могу только представить все страдания", "Еще одна потеря... Мне очень жаль", "Да упокоится его душа с миром", "Так жаль".

Напомним, шахматист с Днепропетровщины пожертвовал собой в бою с оккупантами.

Как Politeka сообщала, в боях с оккупантами полегли два друга с Одесчины.

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