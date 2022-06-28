Численность батальона на современном этапе колеблется в пределах от 400 до 800 человек.

У границы с Украиной и Польшей усиливаются до шести батальонов армии Беларуси. Они пытаются вести воздушную разведку. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, беларусы усиливают участок границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

"Волынское и Полесское направление. Определены подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь до шести батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях и пытаются вести воздушную разведку в приграничных районах с Украиной и Польшей", - рассказал Мотузяник.

При этом продолжает сохраняться угроза применения россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

Есть также некоторые признаки того, что россия хочет увеличить военное присутствие на территории Беларуси. В частности, отправить больше тактической авиации.

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