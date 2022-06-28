Во вторник, 28 июня, автобус медицинского батальона Госпитальеры столкнулся с военным грузовиком. Об этом сообщает командир батальона, народный депутат Яна Зинкевич.

По ее информации, в результате ДТП погибла медик-волонтер с позывным "Австрийка", проживавшая за границей, но вернувшаяся в Украину спасать раненых. В последние годы врач проживала в Австрии, там у нее была семья. За последние дни она помогла десяткам людей.

Другие врачи, находившиеся в транспортном средстве выжили, но пострадали. Она уточнила, что другие ехавшие в автобусе медики получили тяжелые травмы и сейчас находятся в лечебных заведениях, а затем будут проходить реабилитацию.

"Наш травматолог "Коринф", гражданин Греции, но в душе украинец, получил сложную травму руки, в результате его правая кисть ампутирована, и он уже не сможет работать по специальности. Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анестезиолог "Док", нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени", – отметила Зинкевич

Напомним, что пьяный водитель наделал беды, сбив детей.

Как сообщала Politeka, маршрутка с людьми перевернулась на трассе Одесса-Рени.

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