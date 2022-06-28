Президент Франции Эммануэль Макрон высказал свое мнение о возможных сроках войны в Украине. По его словам, все может закончится до конца года. При этом французский лидер подчеркнул, что россия не может и не должна выиграть. Об этом политик заявил во время общения с прессой на полях саммита G7.

"Россия не может и не должна выигрывать. Наша поддержка Украины и наши санкции против россии будут продолжаться столько, сколько нужно, и с необходимой интенсивностью – ближайшие недели и месяцы. Я думаю, что можно поприветствовать храбрость украинского президента, украинцев и их армии", - сказал Макрон.

Он также подчеркнул, что прошло только четыре месяца и до конца года еще далеко. Политик отметил, что никто сегодня не подпишется в том, что война закончится в ближайшие недели или месяц.

"Я очень надеюсь, что это произойдет к концу года. С уверенностью, что россия не может и не должна выиграть. Сейчас ясно: единственная цель агрессии россии, направленная на Украину, – сокращение территории Украины. Поэтому мы продолжим санкции, продолжим поддерживать Украину и ее людей, чтобы добиться полной победы Украины и переговоров в то время и на тех условиях, которые выберут сами украинцы", - подытожил президент Франции.

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