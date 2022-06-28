Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда до сих пор.

Об этом он сказал на публичном форуме НАТО, сообщает ЕП.

Столтенберг заявил о росте враждебности Китая по отношению к НАТО.

"Мы разочарованы тем, что Китай не осудил нападение России на Украину, тем, что Китай распространяет ложные сообщения о НАТО, а также тем, что Китай и Россия сейчас сблизились как никогда", - заявил он.

владимир путин и си цзиньпин

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Генсек напомнил, что после начала вторжения в Украину Китай "впервые жестко высказался против НАТО и против расширения НАТО" в заявлении Си и Путина.

"Мы не можем прекратить поддержку Украины только из-за того, что не весь мир нас поддерживает. И мы не "проснулись" в 2022 году в вопросе поддержки Украины", - заявил он.

НАТО, Йенс Столтенберг

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