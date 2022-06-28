В Черновицкой области правоохранители разоблачили работников благотворительной организации, которые организовали схему незаконной продажи автомобилей, предназначенных для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграмме.

"За процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры разоблачили незаконную схему получения прибыли от продажи автомобилей с гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, работники благотворительной организации наладили механизм сбыта легковых автомобилей, ввезенных на территорию Украины как гуманитарная помощь.

Установлено, что злоумышленники продавали машины лицам, которые искали транспорт для ВСУ. После получения неправомерных средств по акту приема-передачи фигуранты передавали автомобили воинским частям якобы как гуманитарную помощь на безвозмездной основе.

Правоохранители задокументировали продажу по указанной схеме четырех автомобилей. Во время расчета за четвертую машину был задержан житель Черновицкой области. Злоумышленнику объявлено подозрение.

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