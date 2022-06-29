Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ. Так, сообщается, что на Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредотачивают на удержании занятых позиций. С целью уточнения положения наших войск враг проводит воздушную разведку.
На Славянском направлении враг основные усилия сосредоточивает на ведении штурмовых действий с целью выхода на рубеж Богородичное – Краснополье и создания условий для дальнейшего наступления на Барвенково и Славянск. В рамках логистического обеспечения и комплектования войск, которые понесли потери, противник переместил вооружение и военную технику.
На Донецком направлении основные усилия врага сосредоточены на боевых действиях на Лисичанском и Бахмутском направлениях с целью окружения города Лисичанск.
На Лисичанском направлении враг продолжает наступление в направлении Волчеяровка-Верхнекаменка.
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На Бахмутском направлении противник ведет наступление в направлениях Медная Руда-Клиновое. Имеет частичный успех, закрепляется в северной части Клинового и вблизи трассы Е-40 (в районе Углегорской ТЭС). С целью сохранения темпа наступления оккупанты усилили группировку одной батальонной тактической группой.
На Новопавловское направление оккупанты переместили до двух батальонных тактических групп с Авдеевского и Бахмутского направлений.
На Южнобугском и Таврическом направлениях подразделения захватчиков основные усилия сосредотачивают на удержании занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.
На Криворожском направлении враг, с целью усиления своих подразделений, переместил в одну батальонную тактическую группу.
На Николаевском направлении агрессор дополнительно развернул зенитную ракетную батарею С-300ВМ.
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