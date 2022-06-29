Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные действия к северу от Херсона.

Об этом сообщается в последнем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Так, ВСУ освободили села Зеленый Гай и Барвинок примерно в 25 км к северу от Херсона на границе Николаевской и Херсонской областей. Об этом эксперты ISW говорят, ссылаясь на данные украинского военного журналиста Андрея Цаплиенко.

При этом ранее неназванный представитель Пентагона сообщал, что украинские войска освободили небольшие села к северу и северо-западу от Херсона на выходных, но ни украинские, ни американские чиновники официально не называли эти населенные пункты.

Также американские аналитики приводят данные оперативного командования "Юг" о том, что российские войска безуспешно пытались вернуть ранее утраченные позиции в Потемкино, Плотницком и Лупарево на северо-западе Херсонской области.

Также российские оккупанты продолжают обстреливать и наносить авиаудары вдоль границ Николаевщины-Херсонщины и Херсонщины- Днепропетровщины, чтобы сорвать контрнаступление Украины.

Представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что украинские войска также нанесли удары по трем российским системам «Панцирь», продолжая уничтожать оборону рф на острове Змеиный у побережья Румынии.

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