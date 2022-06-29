"Украинский Дух извечной стихии и Воля к победе медленно но уверенно ломают хребет эрефовской империи".

В этом уверен общественный и политический деятель Дмитрий Ярош.

«Вся кампания путина против нашего Государства уже потерпела полный крах: «блицкриг» провалился; захваченные территории Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, части Харьковской областей - освобождены; наступление на свободные территории Донецкой и Луганской областей, несмотря на то, что эрефовцы, типа «вторая армия мира», сильно пробуксовывает и кроме безумных потерь, не приносит врагу ощутимых результатов; на территории Запорожской, Херсонской, Николаевской областей враг остановлен и несет значительные потери как от боевого впечатление ВСУ, так и от деятельности украинских партизан...», - написал Ярош на свои странице в Facebook, реагируя на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно капитуляции.

Напомним, 28 июня Песков заявил, что капитуляция Украины "закончит войну за сутки".

"Украинская сторона может все прекратить до конца текущих суток. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным сложить оружие и выполнить условия российской федерации. Все может закончиться к концу суток», - сказал Песков.

Реагируя на слова Пескова, Ярош отметил, что украинцы знают, что победа будет за ними, поэтому уверенно могут предложить россии свои условия безоговорочной капитуляции.

"Враг должен сложить оружие и убраться с территории суверенной Украины, или будет уничтожен. Мы убьем их всех", - подчеркнул Ярош.

Также он предупредил украинцев, что будет еще очень тяжело, потому что оккупанты еще некоторое время продолжат убивать мирное население и захватывать украинские города и села, «но им постепенно приходит трындец».

"Украинский Дух извечной стихии и Воля к победе медленно но уверенно взламывают хребет эрефовской империи. И им от этого очень больно. Поэтому Песковы, от имени своего недомерковатого шефа, и вопят о прекращении войны", - отметил Ярош.

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