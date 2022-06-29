Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ранения у более 20 человек очень серьезные.

«Врачи со всей страны сейчас спасают жизнь людям, которые просто пытались пополнить запасы воды. Так, вчера в медучреждения Краматорска госпитализированы трое жителей Лисичанска. В Днепр доставили двух детей – 14-ти и 15-ти лет, которые также находились в очереди за водой 27 июня», - сообщил Гайдай, добавляя, что раненых лисичан также везут во Львов.

Ситуация в Лисичанске, по словам Гайдая, сейчас напоминает то, что происходило в Северодонецке чуть больше месяца назад, в начале штурма города, когда начинают вспіхивать один дом за другим.

"Оккупанты не останавливаются ни перед чем. Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из различных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов. Вот такая цена "русского мира", - подчеркнул Гайдай.

Сейчас русская армия продолжает наступление по направлению Волчеяровка – Верхнекаменка, пытаясь окружить Лисичанск. Обстреляны Золотаревка, Волчеяровка и Лисичанск.

"Вчера враг также атаковал в сторону Спорного, что на самой админгранице Луганщины и Донетчины и вблизи Верхнекаменки, но вынужден был отойти", - рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее Гайдай сообщил, что многим раненым 27 июня в Лисичанске ампутировали конечности.

Напомним, 27 июня из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды. В результате восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок.

Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.

Также сообщалось, что Борис Джонсон оценил вероятность вторжения России в Европу.

Кроме того Politeka.net писала о дефолте в России, который может стать крупнейшим в истории.