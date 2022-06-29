Свежие данные британских разведчиков обнародовало Министерство обороны Великобритании на официальной Twitter-странице 29 июня.

По данным разведки, с 25 июня российские войска продвинулись еще на 2 км вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, к югу от города.

Также британские разведчики высказались о ракетном ударе оккупантов по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге 27 июня. Так, неточность российских ударов на большом расстоянии ранее уже приводила к массовым жертвам среди гражданского населения, в том числе на железнодорожном вокзале Краматорска 9 апреля.

Британские эксперты отмечают, что российские планировщики готовы идти на большие жертвы среди мирного населения Украины, и предупреждают, что рф будет продолжать наносить ракетные удары, пытаясь помешать пополнению снабжения украинских фронтовых сил.

"Дефицит в россии более современного высокоточного ударного оружия и профессиональные недостатки планировщиков их наведения, вероятно, приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения", — сказано в сообщении.

Напомним, после ракетного удара по Днепропетровщине под завалами нашли тела.

Как сообщала Politeka, Борис Джонсон оценил вероятность вторжения россии в Европу.

Также Politeka писала, что ВСУ ведут удачное контрнаступление на Херсонщине, американцы сообщили хорошие новости.