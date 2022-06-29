Действия оккупантов по захвату украинских территорий пошли не по плану.

Оккупанты проваливают попытки создать новую фейковую республику на территории Херсонской области – так называемую "ХРН". Поэтому в Кремле задумали другое назначение для области.

Такое мнение высказал эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров на конференции "Юг под ударом".

По его словам, действия оккупантов по захвату украинских территорий пошли не по плану, потому, что они не получили поддержки украинцев. Потому рф приходится выкручиваться и придумывать новые задачи.

Так, рф хочет создать Таврическую губернию на юге Украины – как это было во времена до 1917 года.

"В дореволюционные времена Таврическая губерния объединяла Крым, левобережье Херсонщины и часть Запорожской области. Сейчас пособники россиян выступают с символикой этой губернии и являются определенными конкурентами с теми, кто выступает за создание "хнр"", – отметил Майоров.

При этом он уверен, что и с этим планом оккупантов ждет провал, потому что им не хватает поддержки на оккупированных территориях.

При этом Максим Майоров обратил внимание на то, что в оккупированном Крыму "референдум" в 2014 году трижды переносился в сторону приближения этой даты, а в Херсоне все происходит наоборот. Дату голосования постоянно переносят все дальше.

Напомним, что после трагедии в Кременчуге британская разведка предупредила украинцев о новой угрозе.

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