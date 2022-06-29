Так, как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на тот факт, что Турция, Финляндия и Швеция договорились о конкретных шагах, выполнение которых станет гарантией вступления скандинавских государств в Альянс.

"Есть решение по Швеции и Финляндии. «Не дадим НАТО подойти к нашим границам», – вопили в Москве, начиная войну. Теперь Альянс заходит в пригород Петербурга – родного города Путина. Все идет по плану, не так ли? Пытаясь всех «переиграть», главное не обыграть самого себя...", - потроллил Подоляк в своем Twitter Кремль.

Добавим, что сегодня, 29 июня, НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.

"Он хотел меньше по НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ", - подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Кроме того стало известно, что Германия и Нидерланды пообещали предоставить Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000

О поставках Украине оружия заявили министр обороны Кристин Ламбрехт и ее голландский коллега Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.

Напомним, в Лисичанске повторяется сценарий Северодонецка.

Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.

Кроме того Politeka.net писала о дефолте в России, который может стать крупнейшим в истории.