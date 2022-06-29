Так, как пишет Politeka.net, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на тот факт, что Турция, Финляндия и Швеция договорились о конкретных шагах, выполнение которых станет гарантией вступления скандинавских государств в Альянс.
"Есть решение по Швеции и Финляндии. «Не дадим НАТО подойти к нашим границам», – вопили в Москве, начиная войну. Теперь Альянс заходит в пригород Петербурга – родного города Путина. Все идет по плану, не так ли? Пытаясь всех «переиграть», главное не обыграть самого себя...", - потроллил Подоляк в своем Twitter Кремль.
Добавим, что сегодня, 29 июня, НАТО примет решение о вступлении Швеции и Финляндии в Альянс.
"Он хотел меньше по НАТО, но теперь президент Путин получит больше НАТО у российских границ", - подчеркнул генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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Кроме того стало известно, что Германия и Нидерланды пообещали предоставить Украине еще шесть САУ Panzerhaubitze 2000
О поставках Украине оружия заявили министр обороны Кристин Ламбрехт и ее голландский коллега Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде.
Напомним, в Лисичанске повторяется сценарий Северодонецка.
Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.
Кроме того Politeka.net писала о дефолте в России, который может стать крупнейшим в истории.