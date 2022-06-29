На большинстве направлений в Украине российские оккупанты уже занимают оборонительные позиции и не понимают, что делать дальше..

Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов на своем Youtube-канале.

"Пока они шли вперед и захватывали, у них были цели и задачи. Сейчас в обороне, они путаются с целями и задачами. На сегодняшний день они реально начинают выдыхаться, у них не хватает резервов для накопления сил и средств, чтобы продолжать наступление", — пояснил он.

При этом Жданов не исключает, что в случае наступления оперативной паузы и начала позиционной войны враг может накопить силы и попытаться возобновить наступление.

"Тут может возникнуть своеобразное соревнование, гонка: кто быстрее, качественнее и больше подготовит резервов для возобновления наступления (со стороны россии) или перехода в контрнаступление (со стороны Украины)", — сообщил эксперт.

По мнению Жданова, угроза продолжения наступления существует, но не в ближайшее время.

"На сегодняшний день такой угрозы нет. Они не могут дойти до административных границ Донецкой и Луганской области, о каком продвижении на Приднестровье можно говорить?", — резюмировал эксперт.

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