Погибших было много, а корабль «Москва» утонул – отбуксировать его не смогли.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил русский моряк, который после неудачного спасения крейсера «Москва» перешел в пехоту.

Кадры допроса опубликовала СБУ.

«Там было много трупов и, в основном, спасение происходило очень печально. Корабль потеряли, он потонул, его не смогли отбуксировать... Я насмотрелся, что было на «Москве», и не хотел дальше видеть, что посередине моря умираешь. Это очень страшно. И я отказался...» – рассказал бывший матрос.

Как оказалось, после гибели «Москвы» он «переквалифицировался» в пехотинца, чтобы воевать в Украине.

"За три недели инструкторы-вагнеровцы помогли ему "сменить профиль". И вскоре его отправили на разведку в Волновахский район. Первое же боевое задание оказалось провальным: «разведчики» натолкнулись на засаду ВСУ и уцелеть удалось лишь трем из 30. Российские командиры бросили раненых на поле боя", - сообщили в СБУ.

Сейчас российский экс-моряк находится в плену и дает показания.

Напомним, выживших членов экипажа на потопленном Украиной ракетном крейсере "Москва" могут вновь отправить в зону боевых действий.

Об этом сообщила Новая газета. Европа со ссылкой на родителей матросов. Родственники выживших пожаловались, что срочников до сих пор не перевели на сушу.

Сейчас они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов. Сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят снова участвовать в военных действиях, заявляют их родственники.

Крейсер "Москва" затонул 13 апреля, после попадания в него ракет "Нептун". Российское военное руководство продолжает скрывать правду о причинах и количестве погибших.

Напомним, в Лисичанске повторяется сценарий Северодонецка.

Также сообщалось, что оккупанты закрепляются на новых позициях и усиливают группировку.

Кроме того Politeka.net писала, что в Офисе президента потроллили Кремль, который боялся расширения НАТО.