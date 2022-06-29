В Кременчуге на руинах ТРЦ продолжаются поисковые работы и разборки поврежденных строительных конструкций.

Как сообщает Politeka.net с ссылкой на ГСЧС Украины, обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 75% общей площади объекта.

«29 июня в 04:12 во время подготовки к демонтажу железобетонных плит, произошел сдвиг одной из них, в результате чего получили травмы два сотрудника ГСЧС", - говорится в сообщении

Сейчас они находятся в больнице.

Также сообщается, что в результате обстрела ТЦ погибло 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), во время разбора завалов обнаружено 8 фрагментов человеческих тел.

«За медицинской помощью обратился 61 человек, из них 26 были госпитализированы в больницы интенсивного лечения», - добавили в ГСЧС, опубликовав также новые кадры с места трагедии.

Добавим, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российское государство стало крупнейшей террористической организацией мира.

"Это факт. И это должен быть юридический факт. И каждый в мире должен знать, что покупать или перевозить российскую нефть, сохранять связи с российскими банками, платить налоги и пошлины российскому государству – это давать деньги террористам», - подчеркнул президент Украины.

Вот так выглядит ракета Х-22, которой рашисты ударили по ТЦ «Амстор» в Кременчуге в понедельник. Ее длина достигает 12 метров.

Напомним, возросло число жертв ракетного удара по ТРЦ.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заверил, что оккупанты получат мощный ответ.