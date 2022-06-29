Об этом президент рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

Зеленский убежден, что война закончится победой Украины.

"Как бы тяжело ни было, мы должны вытеснить оккупантов с нашей земли. Сколько сможем, мы будем это делать", — заявил глава государства.

Он сообщил, что сейчас потери ВСУ и оккупантов составляют примерно 1:5.

"Нужно понять, что не только мы теряем. Там, где мы теряем одного человека, россия теряет 5 человек. Там где мы теряем один танк - они теряют 5. Вот так мы боремся", — объяснил Владимир Зеленский.

Но при этом президент отметил численное превосходство оккупантов.

"И какими бы прочными мы ни были, их в 10 раз больше и это очень сложно. Нам сложно, но мы стоим", — заявил он.

Зеленский также добавил, что Украине будет сложно стоять один на один против рф, поэтому нам нужна помощь Европы и США.

"Потому что все должны понимать, что это не наша война, просто Украина с россией, это война всего мира с конкретно рф, с их военно-политическим руководством, с их армией, и все это должны понять", — подчеркнул президент.

Напомним, украинцев предупредили об угрозе нового наступления рф.

Как сообщала Politeka, после трагедии в Кременчуге британская разведка предупредила украинцев о новой угрозе.

Также Politeka писала, что ВСУ ведут удачное контрнаступление на Херсонщине, американцы сообщили хорошие новости.