Об этом президент Украины рассказал в интервью американскому телеканалу NBC.

"Я, честно говоря, не знаю, что происходит с владимиром путиным. Я считаю, что действительно есть большая болезнь, но она сложнее, чем та болезнь, о которой говорите вы (онкология - ред.). Это болезнь относительно уважения к нашему народу, относительно захвата, болезнь к таким пыткам, которые они совершили на нашей земле. Мне кажется, что это болезнь", — заявил Зеленский.

При этом глава государства уточнил, что это проблема не одного человека, не только владимира путина. В общем для российской власти жизнь человека ничего не стоит.

"Я понимаю, что многие люди в окружении президента рф они именно больны из-за завышенных амбиций, неуважения к международному праву, просто к жизни людей. Для меня жизнь людей — самое ценное, это наше сокровище, для них — это ничего, материал", — пояснил президент.

Зеленский также подчеркнул, что эта "болезнь" путина опасна для нашего государства, а разговоры о раке ничего не значат.

"А все остальное для меня это болтовня и неинтересно", - резюмировал он.

Напомним, Владимир Зеленский высказался о потерях среди ВСУ и оккупантов.

Как сообщала Politeka, после трагедии в Кременчуге британская разведка предупредила украинцев о новой угрозе.

Также Politeka писала, что ВСУ ведут удачное контрнаступление на Херсонщине, американцы сообщили хорошие новости.