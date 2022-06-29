Об этом, как пишет Politeka.net, напомнил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, рассказывая о трагедии, которая случилась на Киевщине.
"Рожала, воспитывала годами, а потом потеряла сына через мгновение. Не из-за войны, или болезни, из-за банального легкомыслия. Вчера двухлетний Назар выпал из открытого настежь окна, взявшись за москитную сетку, упал с третьего этажа на бетон. Никакая реанимация здесь бы уже не помогла", - сообщил Небытов.
Небытов призвал украинцев наконец научиться делать выводы из чужих ошибок.
«Если есть дома дети, закрывайте окна, пользуйтесь только положением проветривания или детскими замками... Сезон "выпадания" детей через открытые окна, к сожалению, продолжается. Это страшные трагедии, но их можно избежать», - отметил Небытов.
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